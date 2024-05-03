Джонсона не пустили на избирательный участок

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был допущен к голосованию на местных выборах, так как забыл удостоверение личности с фотографией. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным издания, инцидент произошел на избирательном участке в графстве Оксфордшир.

«Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией», - говорится в статье.

При этом закон о представлении на избирательных участках такой формы удостоверения был принят при участии самого Джонсона.

В итоге бывший премьер-министр Великобритании смог отдать свой голос, отмечает издание.

«Джонсон голосовал за консерватора», - заявил представитель премьера.

Выборы в местные органы власти прошли в Англии и Уэльсе 2 мая. Избиратели должны были выбрать 11 мэров, включая главу Лондона, а также 37 комиссаров. Джонсон голосовал в Южном Оксфордшире, где выбирали комиссара полиции и по борьбе с преступностью долины Темзы.