Главный мышелов Даунинг-стрит пророчит отставку премьер-министру Великобритании

На официальной странице кота Ларри в соцсети X появилось несколько постов с шутками о скорой отставке премьер-министра Риши Сунака.

Напомним, что этот кот является главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит. Один из постов звучал следующим образом: «Только что спрятал стул Риши Сунака. Это первое, чего он лишится сегодня вечером».

После злорадства пользователей в комментариях появился следующий пост: «Всем спасибо, Риши Сунак плачет и отказывается надевать пижаму».

В Великобритании сейчас проходят муниципальные выборы. Они стартовали в четверг, 2 мая. Возможность проголосовать есть у 28 млн жителей Англии и Уэльса, выборов в остальных двух политико-административных частях Соединенного Королевства - Шотландии и Северной Ирландии - на этот раз не проводится. Всего на кону стоят 2,6 тыс. мест в муниципальных, местных и региональных советах Англии

Местные СМИ считают, что Консервативная партия, лидером которой является Сунак, может проиграть во многих городах, в том числе, в Лондоне.