Премьер Грузии обвинил экс-посла США в поддержке революционных сценариев в стране

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего посла США в стране Келли Дегнан в поддержке революционных сценариев в 2020-2023 годах. Газета.Ru

«Я поговорил с Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020-2023 годах, которые были поддержаны бывшим послом США и НПО, финансируемыми из-за рубежа», - написал он в X (ранее Twitter). ТАСС

Кроме того, он подчеркнул, что США и Грузии потребуются усилия, что восстановить политический диалог после разногласий из-за закона об иностранных агентах. Lenta.ru