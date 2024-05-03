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Премьер Грузии рассказал о трудностях перезапуска отношений с США

США и Грузии потребуются усилия, что восстановить политический диалог после разногласий из-за закона об иностранных агентах. О трудностях перезапуска двусторонних отношений рассказал в социальной сети X премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Премьер Грузии рассказал о трудностях перезапуска отношений с США
© Lenta.ru

«Я пояснил господину [советнику Госдепартамента США Дереку] Шолле, что потребуются особые усилия, чтобы перезапустить отношения на таком фоне, что [это] невозможно без справедливого и честного подхода [к процессам, связанным с принятием закона об иноагентах]», — заявил глава кабинета министров Грузии.

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