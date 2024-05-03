Байден будет меньше говорить об Украине

Politico: Байден будет реже говорить об Украине во время предвыборной гонки
Президент США Джо Байден намерен реже говорить об Украине во время предвыборной кампании, чтобы не потерять электорат, который озадачен внутриполитическими проблемами. Об этом пишет Politico.
В материале отмечается, что после выделения конгрессом США помощи Киеву команда Байдена готова сделать приверженность поддержке Украины «менее публичной», так как избирателей волнуют экономические проблемы.
«Теперь, когда конгресс принял решение [о помощи Украине], это, естественно, не столь важный вопрос», — сообщил Politico анонимный чиновник администрации Байдена.
Ранее Байден заявил, что Соединенным Штатам необходимо продолжать поставлять Украине оружие, чтобы США не воевали с Россией.
До этого газета The Washington Post писала, что законопроект о предоставлении Украине военной помощи на $61 млрд удалось согласовать благодаря специальному плану президента США Джо Байдена и его сторонников.
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