Зеленский предупредил военных о новом этапе войны

Украинские военные должны быть готовы к новому этапу боевых действий, перед которым находится страна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с пограничниками в городе Хмельницком, передает ТАСС.

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«Сейчас мы перед новым этапом войны», — сообщил украинский лидер.

По его словам, Россия готовится к «попытке расширить наступательные действия».

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Котляровки на купянском направлении. Сообщается, что после этого солдаты российской армии начали штурм населенного пункта.