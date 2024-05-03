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Зеленский предупредил военных о новом этапе войны

Украинские военные должны быть готовы к новому этапу боевых действий, перед которым находится страна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с пограничниками в городе Хмельницком, передает ТАСС.

Зеленский предупредил военных о новом этапе войны
© Lenta.ru
«Сейчас мы перед новым этапом войны», — сообщил украинский лидер.

По его словам, Россия готовится к «попытке расширить наступательные действия».

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Котляровки на купянском направлении. Сообщается, что после этого солдаты российской армии начали штурм населенного пункта.

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