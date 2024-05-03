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Бывший премьер Украины назвал страну «бандитской группировкой»

Украине необходимо наказать виновных в госперевороте 2014 года и начале боевых действий в стране, в противном случае страна может прекратить свое существование. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Газета.Ru

«Зачем нужно такое государство, в котором нарушаются все основные права человека? Это не государство, это бандитская группировка», — подчеркнул политик. Он убежден, что у страны нет будущего с правящими деятелями, которых он назвал временщиками и случайными людьми, которые дорвались до власти. Lenta.ru

Ранее Азаров заявил, что Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем. ФедералПресс

Бывший премьер Украины назвал страну «бандитской группировкой»
© РИА Новости
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