Бывший премьер Украины назвал страну «бандитской группировкой»

Украине необходимо наказать виновных в госперевороте 2014 года и начале боевых действий в стране, в противном случае страна может прекратить свое существование. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Газета.Ru

«Зачем нужно такое государство, в котором нарушаются все основные права человека? Это не государство, это бандитская группировка», — подчеркнул политик. Он убежден, что у страны нет будущего с правящими деятелями, которых он назвал временщиками и случайными людьми, которые дорвались до власти. Lenta.ru

Ранее Азаров заявил, что Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем. ФедералПресс