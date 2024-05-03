Орбан заявил, что Европа «играет с огнем» в ситуации с конфликтом на Украине

Представители Европы играют с огнем в ситуации с конфликтом на Украине, это может привести к новой мировой войне, выразил мнение на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Европа играет с огнем, представители ЕС маршируют навстречу войне, ежедневно делая новые шаги в этом направлении, передает ТАСС.

Орбан добавил, что такое происходит несмотря на то, что большинство «хотят мира».

Ранее Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году.