Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа «играет с огнем» в ситуации с конфликтом на Украине
Представители Европы играют с огнем в ситуации с конфликтом на Украине, это может привести к новой мировой войне, выразил мнение на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Европа играет с огнем, представители ЕС маршируют навстречу войне, ежедневно делая новые шаги в этом направлении, передает ТАСС.
Орбан добавил, что такое происходит несмотря на то, что большинство «хотят мира».
Ранее Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году.