Премьер Грузии отказался от поездки в США из-за требования Вашингтона

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США. Как сообщает пресс-служба МИД страны, решение принято в связи с требованием Вашингтона отозвать грузинский законопроект об иноагентах.

Как объяснили во внешнеполитическом ведомстве, проведение визита на подобных условиях «не соответствует духу партнерства», которое должно основываться на взаимном уважении и доверии.

Напомним, что накануне парламент Грузии принял законопроект об иноагентах во втором чтении. По словам Кобахидзе, депутаты одобрят документ в третьем чтении через две недели. Он предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, поступают из-за границы. Также организации, «проводящие интересы иностранных сил», должны регистрироваться в государственном реестре.

Принятие законопроекта вызвало новую волну протестов в Тбилиси. Почти сразу между полицейскими и митингующими начались стычки — лишь за 1 и 2 мая ранения получили более 15 человек. Протестующие заявляли, что не будут подчиняться властям до отзыва законопроекта.