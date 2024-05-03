Экс-министр обороны Украины рассказал, как Запад предлагал Киеву сдаться

Бывший украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что непосредственно перед 24 февраля 2022 года западные страны намекали, что Украине лучше сдаться. Об этом он рассказал Politico.

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В последнее время в западных дипломатических кругах снова раздаются призывы начать мирные переговоры, отмечает Politico.

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что Россия и Украина могли подписать мирный договор еще в 2022 году, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение.

Путин подчеркивал, что руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил свою подпись на документе. Президент рассказал со ссылкой на украинских чиновников, что в итоге Джонсон приехал и отговорил их от соглашения, пообещав, что Запад даст Киеву все необходимое.

Как отмечает Politico, ключевые положения того договора заключались в том, что Украина не вступит в НАТО и обязуется быть нейтральным государством вне военных блоков. Это потребовало бы от Украины резкого ограничения численности вооруженных сил, подчеркивает издание. При этом Украина по-прежнему смогла бы добиваться членства в ЕС, а территориальные вопросы решались бы на последующих встречах президентов России и Украины.

Гарантами сделки должны были стать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Они должны были бы защищать нейтралитет Украины, если договор будет нарушен.

Бывший министр обороны Украины, участник тех переговоров Алексей Резников заявил Politico, что Киев вел переговоры «с позиции крайней слабости», в то время как западные страны колебались относительно поддержки страны и спорили о том, какие вооружения можно поставить ВСУ.

Резников рассказал, что за несколько дней до начала кризиса он и Владимир Зеленский посетили Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Там была такая атмосфера, такая обстановка: "Ребята, вы должны сдаться". Прямо об этом не говорилось, но это было», — заявил экс-министр.

Позже, по словам украинских переговорщиков, США и Великобритания предостерегали их, что договор может оказаться «обманом».