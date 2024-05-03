На предвыборном приеме на этой неделе президент США Джо Байден похвалил историю американской иммиграции и одновременно оскорбил несколько стран, включая Японию, одну из главных союзниц США. Об этом рассказала The New York Times.

Во время своего выступления Байден заявил, что ксенофобия тормозит рост некоторых стран. Он подчеркнул, что американская экономика процветает именно благодаря притоку мигрантов.

«Почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане, почему у Японии проблемы, почему у России, почему у Индии, потому что они —ксенофобы. Они не хотят иммигрантов. Иммигранты — это то, что делает нас сильными», — сказал Байден.

Как отмечает NYT, этими словами Байден «нанес удар» сразу по двум партнерам Америки — он заявил, что Япония и Индия испытывают экономические трудности, «потому что они ксенофобы».

Комментарии Байдена могут стать дипломатическим раздражителем для администрации США, которая годами «обхаживала» правительства Японии и Индии в рамках президентской стратегии по противодействию Китаю в регионе, подчеркивает газета.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби поспешил объяснить, что Байден хотел высказаться об «иммиграции, заложенной в ДНК Америки», а не оскорбить другие страны. Кирби настаивает, что чиновники в Индии и Японии это поняли.