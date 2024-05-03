Reuters вернуло отозванную публикацию с оправданием ударов ВСУ по России

Агентство Reuters вновь опубликовало отозванную ранее новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, в ходе которого он заявил о «праве» Украины наносить удары по России британским оружием. Публикация появилась на сайте без видимых изменений.

Статья была опубликована в ленте агентства в первые минуты пятницы, 3 мая. Цитата о «праве» Украины атаковать Россию приводится в материале в неизменном виде. Иных видимых отличий от первоначальной версии не выявлено.

До этого Reuters отозвало свою публикацию с заявлением Кэмерона об ударах по российской территории. На сайте сообщалось, что обновленная версия «будет опубликована в установленном порядке». В качестве причины указывалась необходимость пересмотреть некоторые детали в материале.

Ранее агентство приводило мнение главы британского МИД, согласно которому у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.

Комментируя ситуацию с отзывом публикации, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лондон «дал заднюю» в связи с резонансом, который возник после слов Кэмерона. По ее словам, по этой причине агентство Reuters удалило статью с сайта.