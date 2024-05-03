В Венгрии заявили о выгоде для США конфликта между Россией и Украиной

США не хотят завершения конфликта на Украине, поскольку он позволяет Вашингтону преследовать собственные интересы. Такое мнение выразил в четверг политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Наша позиция с первого дня <...> заключается в том, что чем скорее мы прекратим это, тем лучше для всех. Но затем мы поняли, что многие западные стратеги и политики думают иначе. <...> Для них в этом есть некоторые тактические преимущества, особенно для Соединенных Штатов", - сказал он.

Политик уверен, что США хотят таким образом "ослабить Россию", "прекратить энергетическое сотрудничество России и Германии" и найти новые рынки для экспорта СПГ.