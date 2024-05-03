$92.05+0.2798.64+0.62
Войти в почту

Советник премьера Венгрии заявил, что США не хотят завершения конфликта на Украине

США не хотят завершения конфликта на Украине, поскольку он позволяет Вашингтону преследовать собственные интересы. Такое мнение выразил в четверг политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

В Венгрии заявили о выгоде для США конфликта между Россией и Украиной
© globallookpress.com
"Наша позиция с первого дня <...> заключается в том, что чем скорее мы прекратим это, тем лучше для всех. Но затем мы поняли, что многие западные стратеги и политики думают иначе. <...> Для них в этом есть некоторые тактические преимущества, особенно для Соединенных Штатов", - сказал он.

Политик уверен, что США хотят таким образом "ослабить Россию", "прекратить энергетическое сотрудничество России и Германии" и найти новые рынки для экспорта СПГ.

"Это все небольшие тактические преимущества, но со стратегической точки зрения <...> это разрушает Европу как сильный экономический центр, это разрушает ее энергетическую независимость", - убежден Орбан.
В мире
Эммануэль Макрон
Энтони Блинкен
Петер Сийярто
Мнения
Соединенные Штаты
Украина
Франция