ООН назвала сумму для восстановления сектора Газа

На восстановление сектора Газа, во многих частях региона уничтоженного практически до основания, придется потратить $30-40 млрд. Об этом заявил глава регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари, передает "Интерфакс".

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"Мировое сообщество никогда не имело дела с таким масштабом со времен Второй мировой войны", - заявил ад-Дардари.

Представитель ООН пояснил, что возможность восстановить сектор Газа появится только после того, как в регионе будет установлен устойчивый режим прекращения огня. До этого министерство иностранных дел Палестины сообщило, что Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа.

В палестинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Израиль игнорирует либо противодействует любым международным попыткам мирного урегулирования, а также попыткам обеспечить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.