Президент Грузии заявила о вреде законопроекта об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что законопроект об иноагентах, рассматриваемый парламентом, мешает интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента республики.

© Lenta.ru

«Президент Грузии в ходе длинного телефонного разговора с председателем Европейского совета обсудила: события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и факторы, которые мешают этому, в частности повторно инициированный парламентским большинством законопроект о прозрачности иностранного влияния», — говорится в сообщении администрации президента.

Законопроект об иноагентах критикуют грузинские оппозиционные политики, а также ЕС, США и Совет Европы. Они заявляют, что документ не соответствует европейским ценностям.

Ранее в парламенте Грузии раскритиковали посла США Робина Даннигана за приглашение премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе в Америку при условии приостановки рассмотрения законопроекта об иноагентах.