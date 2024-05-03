В США настаивают на продолжении диалога с Израилем по Рафаху

Соединенные Штаты настаивают на продолжении консультаций с Израилем по ситуации вокруг города Рафах в секторе Газа. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы хотим продолжать эти разговоры, которые у нас были с израильским правительством", - отметила официальный представитель президента США, отвечая на вопросы, касающиеся Рафаха. "Мы продолжим вести эти разговоры", - пообещала Жан-Пьер.

При этом она подтвердила, что никакого всеобъемлющего плана эвакуации мирного населения из Рафаха США от Израиля не получали.

"Мы ясно давали понять: мы не видели всеобъемлющего плана, касающегося их (израильских властей - прим. ТАСС) мышления применительно к операциям в Рафахе", - отметила представитель Белого дома.

Между тем газета Politico сообщила 3 мая, что израильские военные уведомили администрацию Джо Байдена о планах вывода мирного населения из города Рафах на юге сектора Газа перед началом наземной операции. Как уточняет издание, израильские военные рассчитывают вывести население Рафаха в зону эвакуации в Аль-Маваси на побережье сектора Газа.

Газета The Wall Street Journal 3 мая информировала, что Израиль дал радикальному палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае он начнет военную операцию в Рафахе. В свою очередь информационное агентство Reuters передало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибыл в Каир для участия в переговорном процессе по достижению перемирия в секторе Газа.

Ранее многие мировые лидеры и международные организации неоднократно призывали власти Израиля отказаться от ввода войск в Рафах. Среди противников этого и США - в Вашингтоне считают, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.

Между тем власти Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху неоднократно заявляли, что не откажутся от уже утвержденных планов проведения операции в Рафахе, поскольку, по их версии, ввод войск в этот город является залогом "полной победы" над вооруженными отрядами палестинского радикального движения ХАМАС. В свою очередь представители праворадикального крыла правящей коалиции - министр финансов Бецалель Смотрич (ультраправая партия "Религиозный сионизм") и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир (ультраправая партия "Еврейская сила") - угрожали в случае отказа от операции в Рафахе выйти из правительства, что могло бы привести к распаду коалиции и назначению новых выборов.