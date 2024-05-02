Трамп заявил о близости мира к ядерной войне

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия его преемника Джо Байдена поставили мир на грань ядерной войны.

«Слабость Байдена привела планету на грань ядерной войны. Но я принесу новый великолепный мир», - высказался Трамп во время выступления перед сторонниками в городе Фриленд.

Трамп пообещал развернуть над США "Железный купол"

При этом политик указал, что только он сможет «предотвратить третью мировую войну».

Помимо этого Трамп уверяет, что при нем не начались бы ни палестино-израильский, ни украинский конфликты, а также не произошло бы усиления Ирана.

Между тем, как заявил внештатный научный сотрудник Атлантического совета Питер Дикинсон, если Дональд Трамп вновь станет президентом США, то он резко изменит свою риторику относительно Украины и продолжит её финансировать.