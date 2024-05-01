В Африке откроется первый памятник победе СССР в ВОВ

Первый на Африканском континенте монумент, посвященный победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, откроется в столице Зимбабве. Он будет установлен на территории возводимого на западе Хараре "Города освобождения", куда войдет и Музей африканского освобождения, сказал в интервью корреспонденту ТАСС директор музея Кваме Музавази.

"Этот памятник станет одним из центров мемориальной экспозиции, - отметил Музавази. - В Африке хорошо помнят, что именно сокрушительное поражение, которое нанес СССР гитлеровскому фашизму, вдохновил народы Черного континента на национально-освободительную борьбу, дал надежду скинуть колониальное иго, вновь стать хозяевами в своем доме. У нас все готово для установки памятника - выбрано место, согласован его облик. Мы только ждем изготовления и доставки сюда, в Хараре, монумента по эскизу, подготовленному в московской Студии Грекова". "Советский Союз внес огромный вклад в борьбу с колониализмом в Африке, этим объясняется отводимое ему место на территории "Города освобождения", - подчеркнул Музавази. - Правительство Зимбабве, президент Эммерсон Мнангагва и правящая партия ЗАНУ-ПФ рассматривают наш проект как приоритетный для социального и культурного строительства. Финансовую помощь в его осуществлении оказывают различные страны, в том числе Россия. Договоренность об этом была достигнута в ходе недавней встречи в 2023 году первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагвы с президентом РФ Владимиром Путиным".

"Город освобождения" создается на западе Хараре поблизости от мемориала национальных героев. Комплекс площадью около 100 гектаров объединит Музей африканского освобождения, другие исследовательские и просветительские учреждения, рекреационные объекты и бизнес-центры.