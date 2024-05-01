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Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией

Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией. Введены санкции в отношении авиакомпании "Победа", также вторичные санкции затронули граждан третьих стран, включая Азербайджан.

США ввели новые санкции против России
© globallookpress.com

В санкционный список внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Российской Федерацией, а также 16 судов. Под новое расширение санкций попали в том числе компании из КНР и Турции.

Под санкции также попал автозавод "Урал".

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