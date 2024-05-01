На Украине задержали банду, торговавшую привезенным с фронта оружием

Банда, торговавшая вывезенным с передовой оружием, задержана на Украине, заявили в СБУ.

"СБУ задержала банду "черных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При обысках у задержанных были изъяты автоматы Калашникова, пулеметы, гранаты и противотанковые мины.

Как уточнили в СБУ, торговцы спокойно пересылали покупателям оружие и боеприпасы по почте, упаковывая отправления в коробки из-под бытовой техники.

Примечательно, что рост нелегального оборота оружия на Украине совпал с участившимися просьбами Киева к западным союзникам о новых военных поставках. Два дня назад президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обвинил альянс в невыполнении соглашений о поставках Киеву оружия.