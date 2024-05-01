В Грузии заявили о 300 подготовленных боевиках для дестабилизации в стране

До 300 боевиков подготовлены в Грузии на деньги, поступаемые от зарубежных доноров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, примерно 100 молодых радикалов представляют три оппозиционные партии – «Единое национальное движение», «Лело» и «Новые», а еще 200 – члены 12 различных молодежных организаций.

Он исключил отзыв законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», так как, по его словам, «только принятие этого закона успокоит страну».

Ираклий Кобахидзе предложил западным дипломатам, яро критикующим законопроект, включиться в дискуссию вокруг него.

«Однако у них нет никаких аргументов, – заявил премьер-министр. – Прозрачность является важнейшей европейской ценностью».

Глава правительства Грузии предположил новую радикальную акцию протеста в среду на проспекте Руставели перед парламентом, где обсуждают законопроект во втором чтении.

По его словам, прозрачность станет превенцией, и доноры не будут финансировать антизаконные процессы в Грузии.

Премьер-министр предположил, что закон в третьем чтении примут примерно через четыре недели, а до этого времени его оценку вынесет Венецианская комиссия.