Армения и НАТО согласовали направления сотрудничества в военном образовании

Армения и НАТО согласовали программу двустороннего сотрудничества в сфере военного образования на 2024 год.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

Отмечается, что стороны обсудили программу во время визита заместителя начальника генштаба армии Армении Артура Ерояна в Брюссель.

«Намечены новые направления взаимодействия», — добавили в сообщении ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности.