Американский президент Джо Байден объявил экономическую войну России, подписав закон о конфискации замороженных активов России в пользу Киева.

Такое заявление сделал американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.

«Закон REPO, возможно, более важен и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России», — сказал он.

СМИ: конфискация замороженных активов России не поможет Украине

Закон REPO — закон, наделяющий президента США полномочиями по изъятию активов России в пользу Украины.

Газета «Коммерсантъ» 24 апреля сообщила, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JPMorgan Chase по иску ВТБ на $439,5 млн.

Позже в Sohu сообщили, что Россия наконец сделала ход в ответ на попытки США конфисковать её активы.