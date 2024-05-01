В Киргизии объяснили отмену шествия «Бессмертного полка»

Власти Киргизии в целях безопасности отменили проведение в республике шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщило МВД Киргизии.

"Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане" - говорится в сообщении.

Как заверили в ведомстве, МВД в целях обеспечения общественного порядка и безопасности предпринимает "комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей".

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При этом в МВД призвали население "с пониманием отнестись к мерам безопасности".

Будет ли акция проводиться в онлайн-режиме пока неизвестно.

"Бессмертный полк" проводится в городах Киргизии с 2014 года. В Бишкеке на акцию ранее собирались до 50 тыс. человек. Шествие с тех пор не проводилось лишь в 2020 году из-за пандемии коронавируса.