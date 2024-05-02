СМИ: не менее 15 человек пострадали в ходе столкновений в Калифорнийском университете

Не менее 15 человек пострадали в ходе стычек между сторонниками Палестины и Израиля в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, госпитализирован один из участников столкновений. Как сообщил ранее телеканал NBC, группа размахивающих израильскими флагами людей зашла в лагерь пропалестинских демонстрантов на территории кампуса университета в Лос-Анджелесе 1 мая. СМИ не приводят информации о вмешательстве сил правопорядка.

По данным агентства Associated Press, полиция США арестовала более 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов. Массовые акции в американских кампусах - это как мирные сидячие забастовки, так и столкновения с полицейскими и произраильскими активистами. Волна арестов в кампусах США началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение привело к арестам более 100 человек в кампусе на Манхэттене и вызвало новые волны протестов по всей стране.