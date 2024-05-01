$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Премьер Словакии Фицо отработал восьмичасовую ночную смену на заводе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал восьмичасовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia, который занимается сборкой запчастей для автомобилей.

Премьер Словакии отработал ночную смену на заводе
© globallookpress.com

Как заявил после этого Фицо, такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Правительство будет работать над повышением минимальной зарплаты в Словакии, добавил он.

«Я в целом натренированный человек, потому что тренируюсь практически каждый день, но я должен признать, это огромная физическая нагрузка для людей», — цитирует премьера РИА новости.

Фицо отработал смену на конвейере, у него была возможность в течение ночной смены поговорить с другими работниками и послушать, что они говорят.

«Если бы у меня сейчас была шляпа, я бы снял ее перед этими людьми», — сказал политик, добавив, что у него теперь болят спина и ноги.

Ранее Роберт Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.

В мире
Роберт Фицо
Братислава
Словакия