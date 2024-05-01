Премьер Словакии отработал ночную смену на заводе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал восьмичасовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia, который занимается сборкой запчастей для автомобилей.

Как заявил после этого Фицо, такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Правительство будет работать над повышением минимальной зарплаты в Словакии, добавил он.

«Я в целом натренированный человек, потому что тренируюсь практически каждый день, но я должен признать, это огромная физическая нагрузка для людей», — цитирует премьера РИА новости.

Фицо отработал смену на конвейере, у него была возможность в течение ночной смены поговорить с другими работниками и послушать, что они говорят.

«Если бы у меня сейчас была шляпа, я бы снял ее перед этими людьми», — сказал политик, добавив, что у него теперь болят спина и ноги.

Ранее Роберт Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.