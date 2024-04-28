Зеленский потребовал от Запада больше систем Patriot

Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает РИА Новости.

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Месяц назад он говорил, что требуется пять систем.

«Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум», — сказал он.

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Зеленский отметил, что «эти Patriot есть у партнеров».