Зеленский потребовал от Запада больше систем Patriot
Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает РИА Новости.
Месяц назад он говорил, что требуется пять систем.
«Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум», — сказал он.
Макрон прокомментировал поставки оружия Украине
Зеленский отметил, что «эти Patriot есть у партнеров».
Рамблер: главные новости