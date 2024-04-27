Макрон прокомментировал поставки оружия Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что новые поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа в ближайшие месяцы "помогут Украине сопротивляться".

"Оружие, которое США, Франция, Германия поставят Киеву в ближайшие месяцы, позволит Украине более эффективно сопротивляться", - сказал Макрон в беседе с французской молодежью, его слова приводит эльзасский новостной портал DNA.

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По его словам, единственным выходом из украинского конфликта "является установление долгосрочного мира, который основан на уважении международного права и прав народов".