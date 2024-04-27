Лидер большинства Конгресса США обозвал республиканцев

Ультраправые республиканцы тошнотворные и негативные. Так о представителях партии из Палаты представителей Конгресса США высказался лидер демократического большинства американского Сената Чак Шумер, сообщает The New York Times (NYT).

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Политик заявил, что, несмотря на действия ультраправых законодателей, американский Конгресс все еще может функционировать, что доказывает принятие законопроекта о помощи Украине и другим союзникам.

«Я не думаю, что Конгресс дисфункциональный. Есть некоторые дисфункциональные люди в нем, но мы не можем дать им руководить парадом (...) Они тошнотворные, негативные и не хотят, чтобы что-то было сделано вовсе», — заявил он.

По словам лидера большинства, законодателям удалось продвинуться в решении таких сложных вопросов только после того, как важная часть республиканцев в Палате решила «маргинализировать ультраконсерваторов». Он отметил, что их не остановила даже угроза потери поста спикера палаты Майка Джонсона.

Ранее стало известно, что конгрессвумен от Республиканской партии украинского происхождения Викторию Спартц возненавидели на родине. Уточняется, что она отказалась поддержать новый пакет военной помощи Киеву.