Байдена не пустят на выпускной

В США несколько преподавателей и студентов из колледжа Морхауз в штате Джорджия выступили против традиционного участия американского лидера Джо Байдена на выпускной церемонии. Об этом сообщил журнал Newsweek.

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«Поддержка Израиля президентом Джо Байденом привела к призывам отменить запланированную на май вступительную речь президента в колледже Морхауз. Некоторые учащиеся и преподаватели учебного заведения уже начали готовиться к потенциальному протесту во время запланированного Байденом выступления», — отмечает издание.

Авторы материала также добавили, что такая позиция колледжа означает падение поддержки американского лидера в штате Джорджия на президентских выборах, которые пройдут в этом году. По мнению журнала, опросы показывают, что Байден теряет голоса темнокожих избирателей, особенно в этом штате, что подвергает его риску проиграть выборы бывшему президенту США Дональду Трампу.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил Байдену вызвать силовиков из Национальной гвардии для подавления продолжающихся протестов в университетах из-за конфликта в Газе. Слова политика стали реакций на растущее количество учебных заведений, где протестуют студенты. В частности, учащиеся Гарвардского университета начали митинги в кампусах из-за конфликта между Израилем и ХАМАС.