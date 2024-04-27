Украинцы потребовали установить сроки демобилизации

В субботу, 27 апреля, в Киеве прошел всеукраинский пикет, участники которого потребовали установить справедливые сроки демобилизации. Украинские СМИ рассказали, что в пикете приняли участие родные и друзья действующих военных.

СМИ опубликовали фотографии участников пикета. Они принесли с собой плакаты с надписями «Почему военные стали рабами?».

Ранее на Украине был принят спорный закон о мобилизации, он вступит в силу в середине мая.

Закон уменьшает нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощает процедуру вручения повесток. Электронные повестки начнут получать военнообязанные украинцы, живущие за границей.

Также закон запрещает украинцам получать консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов.

Одним из наиболее критикуемых стало решение исключить из закона пункт о демобилизации, позволявший солдатам покидать ВСУ после 36 месяцев службы. Ротацию военных решили отменить после вмешательства главы ВСУ Александра Сырского и украинского министра обороны Рустема Умерова.