Израиль и «Хезболлах» готовы пойти на эскалацию конфликта

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболлах» будут усиливать взаимные удары, чтобы не допустить масштабной войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источнике в «Хезболлах», а также израильских и ливанских чиновников. Газета.Ru

«Хезболлах» называет такую противоречивую политику «эскалацией ради деэскалации», в еврейском государстве считают, что единственный путь к затишью в конфликте - его усиление. «Выход есть, и он заключается в [усилении] эскалации», - приводит газета мнение высокопоставленного израильского военного чиновника по поводу того, как достичь прекращения острой фазы противостояния. По его словам, «Израиль не может остановиться прямо сейчас, это опасно для всего региона». ТАСС

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные израильские силы нанесли ночью новую серию ударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации. RT на русском