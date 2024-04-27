Литву и Латвию обвинили в вербовке россиян и белорусов на пунктах пропуска

На действующих пунктах пропуска на границе Белоруссии со странами Прибалтики фиксируются попытки вербовки россиян и белорусов сотрудниками спецслужб Литвы и Латвии. Как сообщает БелТА, об этом заявил глава Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.

По его словам, сейчас обстановка на границе с Польшей, Литвой и Латвией развивается под влиянием угроз военного характера. Кроме того, сохраняется миграционное давление.

Экс-разведчик рассказал о вербовке наемников украинскими посольствами

«В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — заявил Молостов.

Обстановка на украинском направлении остается сложной, добавил глава ведомства. Сейчас на отдельных направлениях кроме пограничников, военных и сил территориальной обороны дополнительно сосредоточены подразделения артиллерии, в том числе реактивной.