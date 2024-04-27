Меган Маркл отправила маме Ким Кардашьян варенье и гнилые лимоны

Меган Маркл отправила маме модели Ким Кардашьян предпринимательнице Крис Дженнер подарочную корзину с «мусорным» клубничным джемом и «гнилыми» лимонами ее недавно запущенного бренда, сообщило издание Mirror. Всего корзины с вареньем «Американская Ривьера Орчард» получили 50 знаменитостей.

Дженнер поделилась в соцсетях снимком подарка и поблагодарила бренд Маркл за внимание. Но фанатов медиаменеджера возмутило то, что герцогиня Сассекская прислала знаменитости просроченные «ушибленные» фрукты.

Боже мой, Крис Дженнер стоит миллиарды, но не может позволить себе несколько свежих лимонов, они выглядят так, будто она вытащила их из мусора, они выглядят гнилыми, — написал один из пользователей сайта Reddit.

Маркл в марте объявила о запуске нового бренда, который будет продавать товары для дома и «образа жизни». Она отметила, что планирует продавать клубничное варенье и мед ограниченным тиражом.

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