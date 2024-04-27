В Финляндии задержали депутата по подозрению в стрельбе у ресторана

Депутат финского парламента от правой партии «Истинные финны» Тимо Ворнанен задержан по подозрению в стрельбе у ресторана в Хельсинки. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Согласно публикации, Ворнанен находится под стражей «за преступление против жизни и здоровья». По предварительному расследованию, подозреваемый поссорился с другим депутатом, достал оружие и направил его в присутствующих, после чего выстрелил в землю.

Председатель партии, министр финансов Риикка Пурра подтвердила факт инцидента.

«Истинные финны» — правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая по числу представителей в парламенте фракция — 46 депутатов из 200.

Напомним, что 2 февраля стрельба произошла в школе в финском городе Вантаа. В результате происшествия погиб шестиклассник, еще двое детей получили ранения. Стрельбу открыл подросток, которого задержали живым. Известно, что школьник был жертвой издевательств.