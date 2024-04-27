Обзор иноСМИ: призыв Макрона к ЕС и «финская экономика в плачевном состоянии»

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Макрон призвал создать общую европейскую оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Сорбонне с новой программной речью, призвав переквалифицировать ЕС из крупной экономической и торговой группы в блок с собственным военным потенциалом, пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat. Путь к этому, по мнению Макрона, лежит через построение «надежной европейской обороны», которая позволила бы европейцам защищать свои интересы и не зависеть от американской воли.

Как отмечает Asharq Al-Awsat, перспектива возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа оказывает давление на ЕС. На фоне украинского кризиса европейцы начали ощущать потребность в развитии собственного военного потенциала. Но в призыве Макрона укрепить оборонный потенциал Европы нет ничего нового. Его выступление напоминает речь, которую он произнес там же, в Сорбонне, в 2017 году. Основное отличие - в первой речи он критиковал НАТО, намекая на создание альтернативы альянсу, а теперь подчеркивает, что стратегическая независимость ЕС не означает отделения от НАТО. В ближайшие месяцы Макрон предложит партнерам выступить с общей европейской оборонной инициативой. По его задумке, Париж будет играть ведущую роль в построении европейской обороны, поскольку только Франция обладает ядерным потенциалом в ЕС. К 2025 году Макрон предлагает создать общие силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек.

«Пакет помощи США лишь покупает для Украины время»

Прогресс, который российская армия демонстрирует в последние месяцы, отражает подавляющее превосходство РФ в огневой мощи - зачастую на каждый снаряд, выпущенный украинцами, приходится 17 российских, пишет The Economist. ВСУ нормируют боеприпасы, опасаясь, что они скоро закончатся. Этот дефицит, в свою очередь, стал отражением неспособности США одобрить новую военную помощь Украине в течение многих месяцев.

К концу апреля 2024 года американская помощь Киеву все же была согласована. Президент США Джо Байден поручил немедленно отправить на Украину первые поставки на сумму в миллиард долларов. Американская поддержка помогает Украине выиграть время, но Киев должен использовать эту возможность с умом, отмечает The Economist. Издание подчеркивает, что неуверенность в будущей западной помощи никуда не исчезнет, а на заметные успехи Украина может рассчитывать только в случае продолжения западной поддержки.

«Финская экономика в плачевном состоянии»

За последние 15 лет Финляндия столкнулась с финансовым кризисом, долговым кризисом еврозоны, коронавирусом, украинским и энергетическим кризисами, а также со скачком инфляции. К каждому из этих новых кризисом Хельсинки подходил все более слабым, пишет газета Iltalehti.

Теперь государственный сектор финской экономики оказался в столь плачевном состоянии, что власти обращаются даже к последним запасам. По прогнозу Минфина Финляндии, лишь экономия и повышение налогов помогут сдержать рост дефицита бюджета. Госдолг страны в этом году превысит 80 процентов и продолжит стабильно расти. Печальные перспективы главным образом связаны с мрачными демографическими показателями страны. Население стареет с угрожающей скоростью и в Финляндии слишком мало рабочих рук, подчеркивает Iltalehti.

Milliyet рассказала об ATACMS и попытках «напугать Россию»

США тайно отправили на Украину ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров, пишет турецкое издание Milliyet. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что поставки ATACMS доказывают «непосредственную вовлеченность» США в конфликт вокруг Украины. В то же время он отметил, что новые ракеты не смогут изменить ход российской спецоперации.

Milliyet отмечает, что отправку ATACMS поддержал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что «не Запад должен бояться конфликта с Россией, а наоборот». В то же время командующий сухопутными войсками США в Европе Дэррил Уильямс впервые заявил, что на учениях, начатых странами НАТО весной, отрабатывается возможный конфликт с Россией. Как отмечает турецкая газета, раньше имя предполагаемого противника на учениях альянса не называлось.

«Поляков настраивают против украинских беженцев»

Автор Gazeta Wyborcza Войцех Мазярский заявил, что против украинских беженцев поляков настраивают местные националисты, которые пытаются «заработать политический капитал на антиукраинизме». Мазярский рассказал, что одна из его знакомых публикует в соцсетях фото дорогих машин с украинскими номерами, сопровождая снимки комментариями вроде: «Ой, посмотрите, какие бедные эти беженцы!».

Автор статьи подчеркнул, что беженцами становятся и бедные, и богатые, и пенсионеры, и бизнесмены. Он также добавил, что отдыхать, развлекаться и участвовать в общественной жизни - естественные потребности людей в любой ситуации, в том числе и беженцев. Мазярский добавил, что поляки, переехавшие во Францию во второй половине прошлого века, собирались у польского костела в Париже и «выпивали на улице до и после мессы».