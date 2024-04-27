Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева посетить празднование Дня Европы 9 мая в молдавской столице. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Приглашаем всех вас с семьей и друзьями вместе отпраздновать День Европы на площади Великого национального собрания», — написала она.

По ее словам, мероприятие организовано правительством Молдавии в сотрудничестве с делегацией Евросоюза.

«В Республике Молдова в этот день отмечается День Европы», — отметила Санду.

В прошлом году власти Молдавии предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения, однако эта инициатива отложена из-за негативного восприятия общественности.

До этого председатель Национального координационного комитета «Победа» в Молдавии Алексей Петрович заявил, что представители Евросоюза потребовали использовать центральную площадь Кишинева для празднования Дня Европы 9 мая. Петрович отметил, что посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис уведомлен о желании тысяч жителей страны собраться на главной площади столицы, чтобы отметить День Победы. Он подчеркнул, что, хотя участники «Бессмертного полка» не смогут собраться на центральной площади, мероприятие все равно состоится.