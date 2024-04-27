В МИД Италии отреагировали на решение Путина передать «дочку» Ariston «Газпрому»

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в соцсети X, что поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение «Газпрома». Газета.Ru

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией», — написал он. Lenta.ru

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних структур компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление. Отмечается, что дочерними структурами BHS являются Bosch и Siemens. RT на русском