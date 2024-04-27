Сейсмологи предупредили о возможности разрушительного землетрясения в Стамбуле

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил власти о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, спрогнозировав подземные толчки в столице Турции магнитудой 7,6. Его слова приводит издание Dünya.

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Сейсмолог отметил, что опасается повторения трагедии, которая ранее произошла в Кахраманмараше.

«Мы боимся, что история повторится, мы снова говорим одно и то же: однажды все закончится. (…) Мы ожидаем землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,6 в Стамбуле. Одно из них может произойти на разломе Адалалар на юге, а другое — на разломе Кумбургаз, который сливается с разломом Адалар», — пояснил он.

По расчетам мэрии города, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в Стамбуле обрушатся не менее 90 тысяч зданий, пишет РИА Новости.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года. За подземными толчками последовали сотни афтершоков, которые ощущались в соседних странах. Жертвами стихии стали более 53 тысяч человек, свыше 107 тысяч получили ранения.