Мощный торнадо протащил грузовик по дороге в США

Мощные смерчи бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас, разрушая дома и повреждая машины. Видеозапись последствий торнадо опубликовало RT.

На видео, приведенном изданием, порывы ветра такие, что сумели опрокинуть большой грузовик и протащить его по обочине дороги.

Разрушены сотни домов, по меньшей мере три человека обратились за медицинской помощью, сообщает телеканал CNN.

При этом, по данным канала, в штате Небраска несколько вагонов поезда сошли с рельсов недалеко от Уэйверли.

Накануне поступило более 60 сообщений о торнадо как минимум в пяти штатах, многие из которых были подтверждены метеорологической службой или видеозаписями охотников за штормами, отмечается в статье.

Однако синоптики ожидают, что пик активности стихии придется на 27 апреля.

«Более 50 миллионов человек находятся под угрозой от Южных равнин до района Великих озер», — отмечает канал.

По данным центра прогнозирования, угроза торнадо может значительно усилиться во второй половине дня и в вечерние часы.

Ранее шесть человек погибли из-за торнадо, обрушившегося на Нэшвилл и Кларксвилл в штате Теннеси. Еще 23 человека были доставлены в больницы. В городах ввели комендантский час и призвали людей держаться подальше от наиболее пострадавших районов.