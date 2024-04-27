МИД Ирана высказался о судьбе экипажа задержанного судна MCS Aries

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что экипаж задержанного судна MCS Aries будет освобождён. Об этом говорится в Telegram МИД Ирана.

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«Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьёзную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, а также об освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — указал он.

Соответствующее заявление было сделано в рамках переговоров иранского с главой МИД Португалии Паулом Ранжелом.

Ранее в посольстве России заявили, что российский гражданин Тимофей Колчанов, который находится на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, покинет его при смене экипажа.