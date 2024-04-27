Блинкен выступил с новым обвинением в адрес Китая

Соединенные Штаты нашли доказательства попыток Китая повлиять на исход грядущих президентских выборов. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN по итогам визита в Пекин.

"В целом мы видели доказательства попыток повлиять и, возможно, даже вмешаться [в выборы]. Мы хотим удостовериться, что подобные действия прекратятся как можно скорее", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что США "очень внимательно наблюдают" за любым потенциальным вмешательством в свои выборы и считают попытки повлиять на них "совершенно неприемлемыми". По его мнению, существует угроза подобных действий, которая исходит от Китая и других стран. Как именно третьи страны могут повлиять на исход президентской гонки в США, глава американского внешнеполитического ведомства не уточнил.

Как сообщал CNN в январе со ссылкой на источники, председатель КНР Си Цзиньпин на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско заверил американского лидера Джо Байдена, что Пекин не намерен вмешиваться в предстоящие выборы в США.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.