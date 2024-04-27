Госсекретарь США пригрозил Китаю последствиями за помощь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями за помощь России. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР, сообщает Associated Press (AP).

Глава Госдепа США пригрозил Пекину сократить его сотрудничество с Москвой, если он продолжит поставлять ей товары двойного назначения.

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«Как мы уже некоторое время повторяем Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности — главный приоритет США. В ходе наших сегодняшних переговоров я ясно дал понять, что если Китай не решит данный вопрос, это сделаем мы», — сказал он.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине. По словам дипломата, под американские ограничительные меры уже подпадают более 100 юридических лиц из КНР, но Штаты готовы и дальше расширять санкционный список китайских компаний и предприятий.