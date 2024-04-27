В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста

Военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующие остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщается на странице общественной инициативы "Тавуш во имя родины" в соцсетях.

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"Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости", — сказано в сообщении.

Минобороны Армении заявило, что примет меры после появления видео с военными. 24 апреля сообщалось, что армянская полиция задерживает участников акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.\

Полиция проводила задержания сторонников "Национально-демократического полюса". Полицейские, сообщало агентство "Sputnik.Армения", целенаправленно ловили тех, кто пытался помешать супруге армянского премьера возложить цветы к мемориалу жертв геноцида армян. До этого армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" обратилась к Пашиняну с заявлением о том, что передача территорий Азербайджану без проведения референдума является незаконной.