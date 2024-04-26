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Глава Минобороны Ирана на встрече с Шойгу назвал причину терактов в России

Теракты в России и Иране были допущены в результате поддержки террористических группировок со стороны Соединенных Штатов. О таких причинах высказался министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни во время встречи с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу в Астане, его слова передает Tasnim.

Глава Минобороны Ирана на встрече с Шойгу назвал причину терактов в России
© globallookpress.com
«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны США», — подчеркнул Аштияни.ž

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Ранее глава Минобороны Ирана заявил о новом уровне отношений Москвы и Тегерана. В январе стало известно, что страны готовятся к подписанию крупного межгосударственного договора.

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