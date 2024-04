Пентагон отреагировал на уход сил США из Нигера и Чада

Министр обороны США Ллойд Остин отреагировал словами о том, что Африка представляет собой большой континент, на информацию о выдворении американских войск из Нигера и Чада.

"Это большой континент. И на этом континенте есть много стран, которые <...> действительно ценят свои отношения с Соединенными Штатами", - заявил шеф Пентагона, отвечая на пресс-конференции на вопрос телекомпании CNN о том, как Вашингтон относится к тому, что "проигрывает Китаю и России" в Африке. Просьба дать комментарий на эту тему прозвучала в свете новостей об уходе американских войск из Нигера и Чада.

При этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, выступавший на пресс-конференции вместе с Остином, признал, что должны быть "готовые партнеры", чтобы американские войска имели возможность продолжать свои операции в Африке.

"Должны ли мы порой вносить коррективы в связи с динамикой ["на земле"]? Да", - сказал американский военачальник.

Пресс-конференция, в которой он и Остин приняли участие, состоялась по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Киеву, прошедшего в виртуальном формате.

Как сообщила 25 апреля газета The New York Times, США выведут из Нджамены 75 своих спецназовцев. Это станет "вторым за неделю крупным ударом" по позициям США в Западной и Центральной Африке, подчеркнуло издание. Как она напомнила, ранее американская администрация объявила, что выведет силы США из Нигера в ближайшие месяцы. Решение о выводе сил из Нигера окончательное. С Чадом же США рассчитывают возобновить переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности после президентских выборов, предстоящих в этой африканской стране 6 мая, отметили источники The New York Times.

Власти Республики Чад ранее направили Соединенным Штатам письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, определяющее правила и условия действий американских военнослужащих в стране. Это произошло на фоне того, что другие страны Африки, такие как Буркина-Фасо, Мали и Нигер, "отворачиваются от годов сотрудничества с Соединенными Штатами" и обращаются к "сотрудничеству с Россией или как минимум изучают возможность более близких связей с Москвой в сфере безопасности", говорилось в публикации.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Объясняя свое решение, военные власти Нигера указали, что это соглашение было навязано стране и не отвечало интересам народа. На конец 2023 года в Нигере находились около 1,1 тыс. военных из США, большинство из них - на базе ВВС близ Агадеса.