Правительство Киева в экстренном порядке начало эвакуацию ряда медицинских учреждений, к числу которых относится детская поликлиника. Принятие соответствующего решение было обусловлено распространившемся в интернете роликом с «анонсом удара» КГБ Беларуси. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил «Московский комсомолец», ссылающийся на данные украинских СМИ.

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Из материала известно, что в опубликованном в Сети видео утверждается, что Белоруссия планирует произвести серию атак по некоторым больницам. По мнению властей Киева, данный ролик является «абсолютной ложью и провокацией», однако эвакуация учреждений все де была произведена.

— Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, — приводит заявление украинской администрации «Московский комсомолец».

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовится к войне, однако воевать с кем-либо в планы республики не входит. В свою очередь в Министерстве обороны Белоруссии 11 марта сообщили, что в воинских частях республики уже приступили к проверке боевой готовности.

В середине месяца белорусский президент в интервью рассказал, что Украине следует иметь в виду, что существует необратимость ответа на отправки Киевом беспилотных летательных аппаратов на территорию России.