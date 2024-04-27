Анонсировано возвращение Карла III к исполнению обязанностей

Король Великобритании Карл III вскоре вернется к исполнению общественных обязанностей после пройденного курса лечения от ракового заболевания.

Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы государства.

"Его Величество король вскоре вернется к исполнению общественных обязанностей, связанных с появлением на публике, после периода лечения и восстановления, который последовал за его недавним раковым диагнозом", - сообщили в Букингемском дворце.

Чтобы отметить эту веху, Карл III и его жена королева Камилла посетят 30 апреля центр по лечению раковых заболеваний, где встретятся с медперсоналом и пациентами.

"Этот визит станет первым в ряду внешних мероприятий (за пределами королевской резиденции - прим. ТАСС), в которых Его Величество поучаствует в предстоящие недели", - указали в канцелярии 75-летнего монарха.

Также указывается, что британский король с королевой в июне примут в Букингемском дворце японского императора Нарухито и его супругу императрицу Масако, которые прибудут в Соединенное Королевство с государственным визитом. До этого нынешний британский монарх пять раз посещал Японию в качестве наследника престола принца Уэльского - он был на коронации императора Нарухито (2019), его предшественника императора Акихито (1990), а также в 2008, 1986 и 1970 годах. Император Нарухито в свою очередь присутствовал на государственных похоронах королевы Елизаветы II (1926-2022) в сентябре 2022 года.

26 января Карл III был прооперирован в плановом порядке в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у Его Величества был диагностирован рак, о чем Букингемский дворец сообщил в начале февраля. Король отошел от исполнения публичных обязанностей, однако продолжал работать.

Тип рака, обнаруженный у монарха, так и не был назван, однако за последний месяц было распространено несколько заявлений о состоянии здоровья Карла III. Кроме того, публиковались фотографии и видео с монархом, в том числе пасхальное обращение, а также снимки аудиенции с премьер-министром Риши Сунаком, хотя обычно эти встречи проходят за закрытыми дверями. 31 марта Карл III принял участие в службе в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка по случаю англиканской Пасхи.