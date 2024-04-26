Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца, он назначен главой администрации государственной спецслужбы транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие указы.

Причины увольнения Яковца в тексте документа не указаны. Он занимал должность командующего силами поддержки ВСУ меньше двух месяцев. Теперь он назначен на пост главы администрации государственной спецслужбы транспорта.

Напомним, что перестановки в ВСУ начались в феврале 2024 года, когда Зеленский уволил с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. На его пост был назначен Александр Сырской, который получил карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии. После этого, в частности, были уволены начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий силами логистики Олег Гуляк.