Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ
Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца, он назначен главой администрации государственной спецслужбы транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие указы.
Причины увольнения Яковца в тексте документа не указаны. Он занимал должность командующего силами поддержки ВСУ меньше двух месяцев. Теперь он назначен на пост главы администрации государственной спецслужбы транспорта.
Напомним, что перестановки в ВСУ начались в феврале 2024 года, когда Зеленский уволил с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. На его пост был назначен Александр Сырской, который получил карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии. После этого, в частности, были уволены начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий силами логистики Олег Гуляк.