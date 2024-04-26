Принц Уильям объяснил отсутствие Миддлтон во время посещения школы

Принц Уильям рассказал об отсутствии герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон на мероприятиях, которые являются частью королевских обязанностей. Во время визита в одну из британских школ он признался, что его супруга «хотела бы» присоединиться к нему, но не может. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

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Посетить школу англиканской церкви Святого Михаила в Роули-Реджис принца пригласил 12-летний Фредди Хэдли, написавший письмо, разоблачающее школьные инициативы в области психического здоровья. Уильям был потрясен письмом Фредди, следует из материала DM.

— Мне жаль, что Кэтрин тоже не может быть здесь. Ей бы очень хотелось, — признался во время общения с учениками принц.

В Великобритании 23 апреля прошло традиционное и ежегодное распределение Великих Магистров и награждение новых членов общества почетными орденами. На мероприятии присутствовала и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая получила о короля Карла III почетную награду.

В марте Миддлтон рассказала, что в результате операции врачи обнаружили у нее онкологию. В настоящее время она проходит курс химиотерапии. Принц Уильям тяжело переживает болезнь жены. По информации СМИ, Миддлтон во всем полагается на своего супруга и не стесняется просить его о помощи.